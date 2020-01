Das Baugewerbe in Deutschland legt weiter zu. Im Oktober 2019 waren die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 1,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Freitag mit.



Die Zahl der Beschäftigten stieg gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls um 1,3 Prozent. In den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 5,9 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 2,0 Prozent, so das Statistikamt weiter. Im Hochbau stiegen die Umsätze im Oktober 2019 gegenüber Oktober 2018 um 1,6 Prozent und im Tiefbau um 1,0 Prozent.



Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des gesamten Bauhauptgewerbes stiegen die Umsätze im Leitungstiefbau und Kläranlagenbau mit +6,9 Prozent sowie beim Bau von Straßen mit +6,3 Prozent am stärksten. Im Wirtschaftszweig Dachdeckerei und Bauspenglerei gab es mit -2,8 Prozent einen Umsatzrückgang gegenüber Oktober 2018, so das Bundesamt.