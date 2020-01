Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In fundamentaler Hinsicht ist der Blick heute auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht gerichtet, so die Analysten der Helaba.Solide Zahlen dürften das Interesse an topgerateten Schuldtiteln dämpfen und den Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) tendenziell unter Druck setzen, zumal sich die Lage am Persischen Golf etwas beruhigt habe. Der Future habe sich gestern zwar zunächst stabilisieren können, das Chartbild auf Tagesbasis sei aber weiterhin vom intakten Abwärtstrend geprägt. Auch lasse ein Kaufsignal seitens des DMI auf sich warten und das Kursmomentum verharre im negativen Bereich. Eine erste Unterstützung würden die Analysten bei 171,10 lokalisieren. Darunter könnten Verluste bis 170,75 oder sogar 170,19 folgen. Auf der Oberseite seien Hürden bei 171,79 (21-Tagelinie) und bei 172,41 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 171,00 und 172,00. (10.01.2020/alc/a/a) ...

