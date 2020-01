Wer als Einkommensinvestor ein möglichst hohes Maß an Diversifikation anstrebt, investiert häufig auch in verschiedene Regionen. Regelmäßig werden dabei insbesondere von deutschen Investoren europäische Aktien favorisiert. Genauso wie US-amerikanische Ausschütter, die in vielen Fällen über besonders spannende Ansätze und Historien verfügen. Eine Region, die möglicherweise jedoch ein Schattendasein führt, ist gegenwärtig Russland. Lass uns daher im Folgenden mal einen Blick auf drei spannende Gründe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...