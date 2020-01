Pläne für die Bereitstellung von bis zu 40 Inspektionsportalen in der gesamten BCA Group werden ab Februar 2020 umgesetzt.

ProovStation und BCA Group, Europas führendes Fahrzeug-Remarketing-Unternehmen, bestätigten heute auf der 2020 CES in Las Vegas eine Geschäftsvereinbarung zur Implementierung von ProovStation-Inspektionsportalen in BCA-Auktions- und Logistikeinrichtungen in ganz Europa. Die Einführung wird planmäßig 13 Länder umfassen und im Februar beginnen.

Dank branchenführender künstlicher Intelligenz ermöglichen ProovStation-Portale BCA die Durchführung vollautomatischer Schadensinspektionen einschließlich Fahrzeugunterseite in nur drei Sekunden. Während das Fahrzeug durch das Portal gefahren wird, können selbst nur wenige Millimeter große Kratzer erkannt werden. Dies verbessert die Präzision und Kosteneffizienz.

"Wir sind stolz, von BCA Group als Vor-Ort-Inspektionspartner für den hochvolumigen Umschlag gewählt worden zu sein. Das Vertrauen des europaweit größten Gebrauchtwagenverkäufers ist ein starkes Signal bezüglich der Legitimität von ProovStation und bestätigt den Wert unserer Lösungen für die Automobilindustrie im weitesten Definitionsbereich. Dieser erste Großauftrag ist ein Motivationsschub für unser Team und wir werden weiterhin hart daran arbeiten, den Fahrzeuginspektionsprozess zu revolutionieren. Wir möchten ProovStation zum internationalen Standard für den Inspektionsprozess der Hauptmarktsegmente entwickeln: OEM, Händler-, Mietwagen- und Logistikdienstleistungsanbieter", so Cédric BERNARD, CEO von ProovStation.

Jean-Roch PIAT, Divisional CEO von BCA Europe, fügte hinzu: "Als führender Marktplatz für Gebrauchtfahrzeuge in ganz Europa stellt BCA die volle Leistung präziser Echtzeit-Entscheidungsinformationen bereit, die jeden Aspekt des Kaufs uns Verkaufs mit BCA verknüpfen. Die auf KI basierende ProovStation-Inspektionstechnologie ermöglicht uns, die Genauigkeit der Schadenserkennung zugunsten unserer Kunden bei unerreichter Geschwindigkeit und besonders niedrigen Stückkosten zu erhöhen

ÜBER PROOVSTATION

ProovStation automatisiert und standardisiert Automobilinspektionen global. ProovStation ist eine automatisierte, durchfahrbare Prüfstraße zur Detektion und Analyse von Fahrzeugschäden. Das System erzeugt einen 360-Grad-Fotoscan des Fahrzeugs in unter drei Sekunden und erhöht die Genauigkeit der Schadenserkennung bei gleichzeitiger Reduzierung der Inspektionskosten und beträchtlicher Verbesserung des Vertrauens bei der Haftungsübertragung. Außerdem bietet das System zusätzliche Dienstleistungen, wie ein benutzerfreundliches Dashboard einschließlich Schadensschätzung, Inspektionsvergleichsprotokoll, Gebrauchtwagenpreise, Integrations- und KPI-Verfolgung, Versicherungsbericht und andere, an die jeweiligen Anforderungen anpassbare Optionen.

OFFIZIELLE MARKTEINFÜHRUNG AUF DER CES 2020

Für die zweite Teilnahme an der CES kehrt das ProovStation-Startup mit einem fertigen Produkt für den offiziellen Beginn der Massenproduktion und dem festen Willen, mehr Aufträge zu gewinnen, nach Las Vegas zurück. ProovStation wird sein neuestes Portal am Eureka Park-Stand 50841 präsentieren.

ÜBER BCA

BCA bildet in enger Zusammenarbeit mit OEMs, Flottenbetreibern und Händlern das Rückgrat der europäischen Automobil-Supply-Chain und vermarktet jährlich 1,4 Millionen Fahrzeuge neu.

Von Technik- und Logistikdienstleistungen für Neufahrzeuge, Überholung, Aufbewahrung und Logistik für den wachsenden Gebrauchtwagensektor bis hin zum Kern-Remarketing- und Auktionsbetrieb bietet BCA die nötigen Economies of Scale und die erforderliche Dienstleistungsvielfalt, um den Anforderungen eines beeindruckenden Kundenstamms gerecht zu werden.

Die Automobilindustrie steht vor völlig neuartigen Veränderungen. BCA ist jedoch einmalig aufgestellt, um über die kombinierte Infrastruktur von De-Fleeting-Einrichtungen, Fahrzeuglogistik- und Vorbereitungszentren sowie physischen, hybriden und digitalen Remarketing-Kanälen eine ganze Palette verknüpfter Dienstleistungen anzubieten.

BCA investiert in und entwickelt Innovationen, um präzise Informationskapazitäten für Echtzeitenscheidungen zu bieten, mit denen Kunden nahtlos in phyischen wie digitalen Märkten operieren können.

