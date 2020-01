Eigentlich sollte der Kunststoffspezialist Schlemmer von den Megatrends der Automobilindustrie profitieren. Vor Weihnachten haben die Kerngesellschaften der Unternehmensgruppe überraschend einen Insolvenzantrag gestellt.

Mit der Schlemmer Group hat ein weiterer großer Autozulieferer Insolvenz angemeldet. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit haben mehrere Kerngesellschaften der Unternehmensgruppe nach Informationen der WirtschaftsWoche bereits am 19. Dezember Insolvenzanträge gestellt. Rund 500 Mitarbeiter der weltweit 3800 Mitarbeiter dürften von der Insolvenz direkt betroffen sein, heißt es in der Branche. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte das Amtsgericht München den Sanierungsexperten Hubert Ampferl, Partner der Kanzlei Dr. Beck & Partner.

Die Unternehmensgruppe mit Holding-Sitz in Aschheim bei München gilt als wichtiger Anbieter für Kunststofflösungen im Automotive-Bereich und stellt unter anderem Kabelschutzsysteme her. Schlemmer betreibt nach eigenen Angaben weltweit 21 Produktionsstandorte und hat 2018 einen Umsatz von rund 290 Millionen Euro erwirtschaftet, davon 227 Millionen Euro im Automotive-Segment. Europäische, asiatische und US-amerikanische Autohersteller gehören zu den Kunden des Unternehmens.Im Mai 2016 war Schlemmer vom britischen Finanzinvestor 3i übernommen worden. Insbesondere da das Produktsegment Kabelmanagement von den Megatrends in der Automobilindustrie wie E-Mobilität, autonomes Fahren und Sicherheit profitieren werde, sei das Unternehmen gut aufgestellt, ...

