Zürich (ots) - Alle Jahre wieder vor dem Valentinstag beginnt die Suche nach den passenden Geschenken für die Liebsten. Es soll etwas Besonderes sein, etwas woran man nicht schon nach kurzer Zeit das Interesse verliert, eine wirklich schöne und bleibende Erinnerung. Wie wäre es mit Gold? Damit macht man jedem eine Freude, ob groß, ob klein, alt oder jung.Gold erfreut sich bei den Bundesbürgern einer stetig steigenden Beliebtheit. 26 Millionen Deutsche besitzen bereits Gold in Barren- oder Münzenform. 91 Prozent von ihnen sind mit ihrem Investment hoch zufrieden und 78 Prozent möchten in Zukunft noch Gold dazu kaufen.Betrachtet man sich diese Zahlen, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass man mit einem Goldpräsent in Form von Münzen, Barren oder einem Goldsparplan goldrichtig liegt.Vieles spricht für Gold als ein ideales Valentinsgeschenk: Es ist faszinierend und schön. Es ist wertvoll und wertbeständig, was gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten interessant ist.Die Swiss Gold Bank Sarl (Bank Métaux Précieux) mit Hauptsitz in Bangui und einer Repräsentanz in Paris, ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf Gold und andere Edelmetalle spezialisiert hat. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in dem Eröffnen und Führen von Online- Edelmetallkonten für Privatkunden. Internationale Experten mit langjähriger Erfahrung im Goldbusiness verwalten diese Depots. Um physisches Gold in Form von Barren bei der Swiss Gold Bank zu kaufen, kann der Kunde zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen: Über ein spezielles "Gold Program", den "Gold home shop" oder über einen Kundenberater. Zur sicheren Aufbewahrung des Edelmetalls empfehlen die Fachleute der Swiss Gold Bank ein Metallkonto zu eröffnen. Für Neukunden fallen für diesen Service keine Depotgebühren an.Als Alternative zu Einmalanlagen bietet die Swiss Gold Bank auch verschiedene Goldsparpläne an, da es nicht immer möglich oder gewollt ist, einen großen Betrag auf einmal in physischem Gold zu investieren. Mit einem Goldsparplan kann der Anleger vom steigenden Goldpreis profitieren ohne große Wertschwankungen zu riskieren. Bei der Swiss Gold Bank können Anleger sich schon mit kleinen monatlichen Beträgen an Goldbarren beteiligen, die für sie in sicheren Depots gelagert werden. Auch das Einrichten und Führen des sogenannten Goldsparkontos ist kostenlos.Kontinuierlich einen Teil seines Einkommens in einen Goldsparplan zu investieren lohnt sich. Auch mit geringen Sparraten kann so einfach und bequem über die Jahre hinweg ein kleines Vermögen aufgebaut werden. Der Vorstand der Swiss Gold Bank Dr. Walter Friedrich Schautz dazu: " Die Performance unserer Goldsparpläne ist hervorragend und Gold gehört zur Absicherung in jedes Portfolio". Gold ist für jeden ein attraktives Geschenk. Es ist selten und gefragt und obwohl es im Preis schwankt, hat es seine Stabilität stets bewiesen. Mit dem Vermögensaufbau kann nicht früh genug begonnen werden und so ist Gold auch für Kinder oder Enkelkinder ein ideales Geschenk zum Valentinstag.Pressekontakt:Swiss Gold Bank Sarlcontact@swissgoldbank.goldhttp://www.swissgoldbank.goldOriginal-Content von: Swiss Gold Bank Sarl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132835/4488195