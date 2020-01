Ein Militärschlag der USA, ein Gegenschlag des Iran - und schon scheint alles vorbei und vergessen. An den Börsen herrscht jedenfalls wieder eitel Sonnenschein. Die Aktienindizes in den USA markieren weiter neue Allzeithochs und sogar der DAX macht sich aktuell auf, die am 7. November 2019 eingeleitete Seitwärtskonsolidierung endlich nach oben aufzulösen. Denn er konnte gestern mit einer Aufwärtslücke auf ein neues Trendhoch ausbrechen (siehe grüner Kreis im folgenden Chart). Das (am Dienstag dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...