Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas bestach der Schweizer Pavillon unter dem Label "SwissTech" inmitten der zahlreichen internationalen Aussteller erneut mit einem starken Auftritt.Las Vegas - Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas bestach der Schweizer Pavillon unter dem Label "SwissTech" inmitten der zahlreichen internationalen Aussteller erneut mit einem starken Auftritt. Nach erfolgreicher Feuertaufe und gelungener Erstauflage im vergangenen Jahr, war die Schweiz vom 7. bis 10. Januar 2020 an der grössten Tech-Messe der Welt vertreten.

