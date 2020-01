FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag weiter gefallen. Im Vormittagshandel hielten sich die Verluste aber in Grenzen. Die Gemeinschaftswährung wurde bei einem Tagestief bei 1,1093 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Morgen noch knapp über 1,11 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1110 Dollar festgesetzt.



Seit Donnerstag läuft der Handel am Devisenmarkt in vergleichbar ruhigen Bahnen. Zuvor hatte die Iran-Krise für starke Kursbewegungen bei wichtigen Währungen gesorgt. Besser als erwartet ausgefallene Daten zur Industrieproduktion in Frankreich und Spanien konnten dem Euro am Freitag keinen Auftrieb verleihen.



Im November war die Fertigung in den Industriebetrieben in Frankreich etwas stärker und in Spanien deutlich stärker als erwartet gestiegen. In beiden Ländern war ein Zuwachs der Energieproduktion mitentscheidend für die höhere Produktion.



Am Nachmittag könnte der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember für neue Impulse sorgen. Am Markt wird mit einer weiter robusten Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt gerechnet./jkr/bgf/jha/