Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss ist der Primärmarktkalender wie gewöhnlich leer, so die Analysten der Helaba.Die Finanzmarktteilnehmer dürften ihren Blick nun wieder verstärkt auf die wirtschaftlichen Perspektiven richten. In diesem Zusammenhang seien heute unter anderem die Produktionszahlen in Spanien, Frankreich und Italien von Interesse, welche mit leichten Zuwächsen zu einer Fortsetzung des Renditeanstiegs beitragen könnten. In Portugal und Spanien seien die 10J-Renditen seit August letzten Jahres angezogen und lägen aktuell bei 0,41% bzw. 0,46%. Die Rendite zehnjähriger BTPs sei seit Oktober letzten Jahres in einer Aufwärtsbewegung und liege momentan bei 1,38%. (10.01.2020/alc/a/a) ...

