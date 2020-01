Einen Widerspruch muss die IT-Industrie noch auflösen: Was bringen Datentransfers in Echtzeit für die Fabrik 4.0, solange die Ausfallzeiten nach erfolgreichen Cyberangriffen weiter steigen?

Was ist eigentlich schlimmer? Ein Streik oder ein Hackerangriff? Nimmt man den Aufschrei der betroffenen Unternehmen als Maßstab, dann bedrohen jeder Streiktag und die geforderten Lohnerhöhungen die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Vergleichsweise ruhig ist es dagegen, wenn ein Hackerangriff die IT-Systeme lahmlegt. Die Unternehmen beschwichtigen und suggerieren, sie hätten die Lage unter Kontrolle. Alles halb so schlimm, Sicherheitsspezialisten arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung und fahren die IT-Systeme so schnell wie möglich wieder hoch, heißt es meist.

Dabei gibt es nur einen Grund für die unterschiedliche Tonlage in der Kommunikation: Bei einem Streik sind die Gewerkschaften schuld, die ihre Mitglieder mobilisieren. Bei einem erfolgreichen Hackerangriff liegen die Fehler im Top-Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...