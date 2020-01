Bad Nenndorf/Berlin (ots) - Wir laden sehr herzlich ein zur öffentlichen Anhörung vor dem Sportausschuss des Deutschen Bundestags.Die Zahl der Schwimmbäder in Deutschland nimmt ab, die Schwimmausbildung wird zunehmend schwieriger, Deutschland entwickelt sich zu einem Land der Nichtschwimmer - rund 60 Prozent der Zehnjährigen sind keine sicheren Schwimmer mehr. Das muss verhindert werden. Ende September übergab die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ihre Petition "Rettet die Bäder!" an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags. Über 130.000 Unterstützende fordern eine angemessene und nachhaltige Bäderversorgung in Deutschland, damit auch in Zukunft Menschen das Schwimmen lernen und die Möglichkeit bezahlbarer sozialer Angebote erhalten bleibt.Nachdem unser Anliegen bereits im Dezember vergangenen Jahres in einer öffentlichen Anhörung vor dem Petitionsausschuss Thema war und für viel Resonanz sorgte, folgt nun im Januar bereits die nächste Anhörung im Deutschen Bundestag. Die DLRG ist als Sachverständige zur 40. Sitzung des Sportausschusses geladen. Präsident Achim Haag wird dort zur Situation der Schwimmbäderinfrastruktur und der Personalausstattung von Fachkräften Stellung nehmen.Die Veranstaltung findet statt am:Montag, den 15. Januar, ab 14:00 Uhr,Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Raum 3.101,Adele-Schreiber-Krieger-Str. 1, 10117 Berlin Für Statements stehen wir im Anschluss an die Veranstaltung zur Verfügung.Wir freuen uns, Sie im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus zu begrüßen. Bedenken Sie bitte, dass Sie eine Presseakkreditierung für den Deutschen Bundestag benötigen. Sofern Sie nicht bereits über eine Jahresakkreditierung verfügen, ist im Vorfeld eine Tagesakkreditierung zu beantragen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.bundestag.de/presse (http://www.bundestag.de/presse).Pressekontakt:Achim WiesePressesprecher der DLRGTelefon: 05723 955-440E-Mail: Kommunikation@bgst.dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7044/4488289