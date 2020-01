Garching-Hochbrück (ots) - Nie zuvor war die Stilvielfalt so groß wie zum Auftakt der diesjährigen imm. Vom natürlichen Wohnzimmer bis zum opulenten Schlafzimmer geht alles. Wer neue Möbel sucht, steckt darum in der Zwickmühle. Denn statt im Einheitslook will die Generation Millennials individuell wohnen. Kreative Ideen liefert die Marke Kare mit ihrem einzigartigen Mix-und-Match Sortiment unter der Überschrift "Spaß am Wohnen". Möbel, Leuchten und Deko lassen sich spielend leicht zum persönlichen Wohnstil mixen. Wie das funktioniert, zeigen die Trendexperten mit weltweit 200 Shops in 50 Ländern auf der Kölner Messe. Darunter die Themen: Charming Modern - klare Linien mit Charme, Masterpieces - Möbel-Meisterstücke fürs Leben, Poetic Spirit - Wohnlichkeit 4.0.Charming Modern: Aufgeräumte Looks mit CharmeSei es die Popularität der japanische Aufräum-Expertin Marie Kondo oder der Platzmangel in den Wohnungen der Metropolen: Im Interior Design sind pure Räume und klare Linien wieder auf dem Vormarsch. Grafisch gestaltete schwarze Regale und Beistelltische oder einen Möbelkollektion im Japanstil verleihen Räumen Klarheit. Um die Seele der Bewohner zu streicheln, gesellen sich zu diesen puren Looks handgearbeitete Unikatmöbel und poetische Elemente.Masterpieces: Ausgefallene Möbelstücke, die bleibenWenn sich alte Handwerkstradition mit jungem Design verbindet, dann entstehen Statement-Möbel, die mehr können, als für einen Trend zu stehen. Sie glänzen durch Materialien wie wiederverwertetes Holz und durch Handarbeit, die Generationen überdauert. So bilden handbemalte Kommoden und metallisch beschlagene Sideboards den authentischen Mittelpunkt eines Raumes, der eine Aussage über die Bewohner macht.Poetic spirit: Poesie im WohnzimmerBlütenmotive auf Sesseln, Schmetterlinge an der Wand, Käfer auf dem Esstisch und Äffchen als Tischleuchten - Zitate aus der Natur schaffen Wohnlichkeit in einer digitalen Welt. Ihr Einsatz ist nicht an einen Stil gebunden. Die pflegeleichten Mitbewohner vertragen sich mit Sesseln in Pastell genauso gut wie mit dem handgearbeiteten Sideboard mit modernen, schwarz-weißen Intarsien-Fronten. www.kare.de (http://www.kare.de) Kare Design IMM Köln 2020, Halle 10.1 A020+A010+A008.Pressekontakt:KARE Design GmbHSusanne Knacke / Press OfficeZeppelinstr. 16D-85748 Garching-HochbrückFon: 089-32082-1530Email: sknacke@kare.deOriginal-Content von: KARE Design GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106366/4488350