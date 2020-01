Düsseldorf (ots) - Nach zwei erfolgreichen Jahren der Kooperation gehen der Düsseldorfer Wettanbieter und die Zwillinge Bennet und David Poniewaz in die dritte Runde ihrer Partnerschaft. Die amtierenden Deutschen Meister brillierten in der vergangenen Saison auf einem ganz neuen Niveau und schrieben mit ihrer Siegesreihe Beachvolleyballgeschichte. sportwetten.de sendet das Duo zwecks Nähe zu den Fans u.a. zum bevorstehenden DVV-Pokalfinale nach Mannheim am 16.02.2020.Die Poniewaz-Brüder gehörten zu Beginn der Kooperation zu den Top 10 der nationalen Rangliste, haben sich aber im Verlauf der Saison in ihrer Leistung eklatant gesteigert. Während diesen zwei gemeinsamen Jahren konnten diverse humorvolle Aktionen auf und neben dem Beachvolleyball Court umgesetzt werden.Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de GmbH: "Wir sind stolz, genau dieses Beach-Team nach wie vor an unserer Seite zu haben, weil wir für unsere Unternehmenskommunikation spritzige und humorvolle Partner brauchen. Die Jungs haben im Laufe der Zeit bewiesen, dass wir stets auf sie zählen können und wir freuen uns außerordentlich über ihren spielerischen Erfolg - und auf alles, was kommt."Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de (http://www.sportwetten.de) sorgt man im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. von Eintracht Braunschweig, KFC Uerdingen, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB), der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) und der Basketball Bundesliga (BBL).Weitere Informationen und Bildmaterial unter https://news.sportwetten.dePressekontakt:Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de+49 211 78 17 82-35unternehmen@sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129232/4488366