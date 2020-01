Wien (www.anleihencheck.de) - Überraschend präsentierte Sony im Rahmen der CES einen Elektro-Prototyp, welcher u.a. in Kooperation mit Magna Steyr entwickelt wurde und dessen Plattform sich auch für andere Fahrzeugtypen (SUV) eignet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zwar sei eine Serienproduktion nicht geplant, es zeige jedoch, dass sich neue Konkurrenz für traditionellen OEMs anbahnen könnte. Aber auch letztere hätten ihren Fokus verlagert und würden deutliche Investitionen planen (Bsp.: VW EUR 11 Mrd., Daimler EUR 10 Mrd., Ford USD 11 Mrd.) und zudem von Skaleneffekten profitieren. Beispielhaft für das laut IEA starke Wachstum der Elektroautos der letzten Jahre, sei Tesla, ein Vorreiter der E-Mobilität, mit einer Marktkapitalisierung von rund USD 85 Mrd. kürzlich zum am höchsten bewerteten US Autohersteller jemals aufgestiegen. (News vom 09.01.2020) (10.01.2020/alc/n/a) ...

