FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.01.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 250 (265) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVAST PRICE TARGET TO 510 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES COMPUTACENTER TARGET TO 1550 (1260) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MITCHELLS & BUTLERS TARGET TO 405 (260) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 620 (580) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 245 (250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 127 (116) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES POLYMETAL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1480 (1140) PENCE - BERNSTEIN CUTS MORRISON PRICE TARGET TO 200 (220) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BRYAN GARNIER RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1860 (1780) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CITIGROUP RAISES DIRECT LINE TO 'BUY' ('NEUTRAL') - CREDIT SUISSE CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2650 (2700) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3630 (3570) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS WILLIAM HILL TO 'HOLD' ('BUY') - DEUTSCHE BANK RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1125 (1035) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PLAYTECH TO 'BUY' ('HOLD') - DEUTSCHE BANK RAISES WHITBREAD TO 'HOLD' ('SELL') - EXANE BNP CUTS NATIONAL GRID TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - EXANE BNP RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1600 (1400) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DIPLOMA PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1800 PENCE - JPMORGAN CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 264 (268) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 271 (285) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 63 (249) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ENQUEST TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 40 (36) PENCE - LIBERUM CUTS JOULES PRICE TARGET TO 260 (400) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS SIG TO 'HOLD' ('BUY') - MORGAN STANLEY CUTS SPECTRIS TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - MORGAN STANLEY RAISES BARRATT PRICE TARGET TO 790 (675) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BERKELEY PRICE TARGET TO 4400 (3800) PENCE - UNDERWEIGHT - MORGAN STANLEY RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2650 (2400) PENCE - 'EW' - MORGAN STANLEY RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 210 (185) PENCE - 'OW' - PEEL HUNT CUTS JOULES PRICE TARGET TO 250 (400) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1050 (900) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES TEAM17 PRICE TARGET TO 440 (340) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 1700 (1800) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS DIPLOMA PLC TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 1500 PENCE - RBC CUTS HAYS TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 175 PENCE - RBC CUTS MARSTONS TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 130 PENCE - RBC CUTS PAGEGROUP TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 530 (550) PENCE - RBC CUTS RESTAURANT GROUP TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 170 PENCE - RBC CUTS SANNE GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - TARGET 700 (660) PENCE - RBC CUTS TRAVIS PERKINS TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 1550 PENCE - RBC RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 5900 (5100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERFORM') - RBC RAISES RPS GROUP PRICE TARGET TO 200 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 180 (165) PENCE - 'OUTPERFORM' - REDBURN CUTS LLOYDS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - SHORE CAPITAL RAISES ASOS TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 3489 PENCE - UBS CUTS DUNELM GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1070 (930) PENCE - UBS CUTS IBSTOCK TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 310 (260) PENCE - UBS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6100 (6200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SIG PRICE TARGET TO 73 (88) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4500 (4850) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CONVATEC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 235 (185) PENCE - UBS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3150 (2950) PENCE - 'NEUTRAL'



