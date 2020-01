Mit 1.845.550 Auslieferungen schafft Audi 2019 ein Absatzwachstum von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für den Einzelmonat Dezember meldet die Marke ein Plus von 13,9 Prozent. Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen ziehe man eine positive Bilanz für das Jahr 2019, meldet Audi mit Blick auf die Auslieferungen. In allen drei Kernmärkten hätten die Vier Ringe 2019 mehr Autos an Kunden übergeben als im Jahr zuvor. Dies ist für den OEM erfreulich, nachdem er von Mitte 2018 bis Mitte 2019 mit Problemen ...

