Microsoft versetzt euch zurück in die 90er Jahre: Das Windows Terminal bekommt einen Retro-Modus, der den Look alter Röhrenmonitore imitiert. Microsofts Windows Terminal bekommt eine Reihe von Updates, von denen eines vor allem für Nostalgiker interessant ist: Ein Filter lässt das Terminal-Fenster auf Wunsch so aussehen, als würde es auf einem alten Röhrenmonitor angezeigt. Wirklich sinnvoll ist das Feature zwar nicht, die Existenz von Tools wie cool-retro-term oder Cathode zeigen jedoch, dass es durchaus Nachfrage nach Terminals im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...