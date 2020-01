EUR/USD bleibt im Bereich der 1,1100 - Fokus liegt nun auf dem 55-Tage-SMA bei 1,1092 - Der Verkaufsdruck bleibt gegenüber dem EUR/USD am heutigen Tag ungebrochen. Die bullish Bewegung die Anfang Dezember begann, verlor an Dynamik und so kommt es zu einem Rückzug vom Zwischenhoch aus dem Bereich der 1,1240 (31. Dezember). Sollten die Verkäufer die ...

