NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Overweight" belassen. Nach dem starken Ende des vergangenen Geschäftsjahres dürften der Industriekonzern eher etwas träge ins neue Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Siemens dürfte aber den Jahresausblick in allen Belangen bestätigen./mis/jha/



