Sie begannen als "Antipartei-Partei". Heute sehen sich die Grünen als Regierung im Wartestand. Zum 40. Geburtstag haben sie viel zu feiern.

Die Karlsruher Stadthalle war hoffnungslos überfüllt, als gut tausend Delegierte im Januar 1980 "Die Grünen" als Bundespartei aus der Taufe hoben. Die Bilder lassen Nostalgiker verzückt seufzen: Strickpullis, Vollbärte und radikale Ideen, dazu ein guter Schuss anarchistisch anmutendes Chaos. Eine Zumutung für die etablierten Parteien, allen voran die Konservativen. 40 Jahre später kommt sogar der Bundespräsident für eine Rede vorbei, wenn die Grünen ihr Jubiläum feiern - für den Festakt am Freitagabend wird Frank-Walter Steinmeier erwartet. Auf so eine Erfolgsgeschichte hätten damals in Karlsruhe wohl wenige gewettet.

Denn wer drängte sich da zwischen den Tischreihen, wer waren die frühen Grünen? Friedensbewegte und Atomkraftgegner, Feministinnen, Dritte-Welt-Gruppen, Christen und Kommunisten, Wertkonservative, aber auch - heute schwer vorstellbar - völkisch orientierte Bauern und Nationalisten. Das musste Ärger geben.

Gemeinsam war ihnen der Wunsch, sehr viel sehr anders zu machen. Am Anfang der Grünen-Geschichte stand der Protest. 1982 sprach Petra Kelly von der "Antipartei-Partei" und sagte: "Wenn die Grünen eines Tages anfangen, Minister nach Bonn zu schicken, dann sind es nicht mehr die Grünen, die ich mit aufbauen wollte."

Ein Jahr drauf zogen die Grünen erstmals in den Bundestag ein und überreichen Kanzler Helmut Kohl einen dürren Tannenzweig, wegen des Waldsterbens. Noch ein Jahr später rief Joschka Fischer ebendort "Mit Verlaub Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch". Und noch einmal ein Jahr drauf ließ er sich, bekanntlich in ...

