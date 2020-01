Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe. Die Beteiligung von Siemens an der neuen Kohlemine des indischen Adani-Konzerns in Australien sorge weiter für Unruhe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...