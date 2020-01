Unterföhring (ots) -- Zehn neue Episoden ab 14. Februar auf Sky Atlantic HD sowie auf SkyTicket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf- Mit Liev Schreiber in der TitelrolleUnterföhring, 10. Januar 2020 - Neue Stadt, neue Klienten - alte Probleme: Auch der Umzug nach New York hilft dem Troubleshooter Ray Donovan nicht, der Vergangenheit zu entkommen. Die siebte Staffel von "Ray Donovan" ist ab 14. Februar immer freitags ab 20.15 Uhr mit einer Episode wöchentlich auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie parallel dazu auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Die Staffeln eins bis sechs sind ebenfalls auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q abrufbar.Über "Ray Donovan":Ray Donovan (Liev Schreiber) arbeitet hart daran, endlich der Mann zu sein, den seine Familie braucht. Er macht mit seinem Therapeuten Dr. Amiot (Alan Alda) tatsächlich Fortschritte, seinen Ärger zu überwinden und seinem Vater zu vergeben. Doch Ray muss weiterhin Aufträge für den korrupte Bürgermeister Ed Feratti (Zack Grenier) übernehmen. Zu allem Überfluss bringt Ed ein Stück der Vergangenheit von Rays Vater Mickey (Jon Voight) nach New York. Ray ist gezwungen Antworten auf lange verschüttete Fragen zu suchen. Und um mit den Bedrohungen aus der Vergangenheit fertig zu werden, braucht es wieder den kompromisslosen Troubleshooter, der Ray einst war.Die Showtime-Hitserie "Ray Donovan" ist Vaterdrama und Gangsterepos in einem, beeindruckt mit hervorragenden Schauspieler und einem scharfen Blick hinter die Kulissen Hollywoods. Von der Kritik seit langen Jahren gefeiert, gewann die Serie nach dem Start den Critics' Choice Television Award als aufregendste neue Serie. Hauptdarsteller Liev Schreiber ("X-Men Origins: Wolverine") verkörpert als Ray Donovan die wohl vielschichtigste Figur seiner Karriere. Fünfmal wurde er für den Golden Globe nominiert, dreimal für den Primetime Emmy Award. Auch wenn ihm die Auszeichnung am Ende bislang verwehrt blieb, so zählt er doch zu den angesehensten Schauspielern Hollywoods. Besser erging es in Sachen Preisregen seinem Serien-Vater und Gegenspieler Jon Voight. Er gewann 2014 den dem Golden Globe.Facts:Originaltitel: "Ray Donovan", 7. Staffel, 10 Episoden, je ca. 55 Minuten, USA 2019. Regie: David Hollander, John R. Dahl, Tucker Gates u. a. Produzenten: Mark Gordon, Bryan Zuriff, Ann Bidermann. Showrunner: David Hollander. Darsteller: Liev Schreiber, Jon Voigt, Eddie Marsan, Dash Mihok, Katherine Moennig, Pooch Hall.Ausstrahlungstermine:Ab 14.2.2020 immer freitags um 20.15 Uhr mit einer Episode wöchentlich auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.Staffeln eins bis sechs auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar. 