Wien (www.anleihencheck.de) - Wie bereits in den Tagen davor waren gestern vor allem Financials-Emittenten am EUR-Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Jene Emission mit der höchsten Nachfrage im Financials-Segment sei die AT1-Anleihe der Banco Santander SA (PNC6) gewesen, die bei einem platzierten Volumen von EUR 1,5 Mrd. ein Orderbuch von EUR 10 Mrd. aufgewiesen habe. Demzufolge sei im Emissionsprozess die Rendite merklich um 37,5 BP auf 4,375% reduziert worden. ...

