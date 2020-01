Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Absolute Return A (ISIN LU0454070557/ WKN A0YA5P) verzeichnete im Dezember eine Wertsteigerung in Höhe von 1,2%, so die Experten von Sauren.Das erfreuliche Ergebnis habe dabei auf einer breiten Basis gestanden. Der klare Wahlausgang in Großbritannien habe einzelne Ergebnisse unterstützt und bei vielen Fondsmanagern habe sich im Dezember die fundamentale Titelselektion bezahlt gemacht. Das Jahr 2019 habe der Sauren Absolute Return A mit einem Wertzuwachs in Höhe von 1,5% abgeschlossen. ...

