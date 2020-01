Köln/Boston (ots) - Mit www.ClinicalStudyDataRequest.com (http://www.ClinicalStudyDataRequest.com) wird der Zugang zu medizinischen Studien deutlich verbessert. So werden Pharmaunternehmen und Forscher unterstützt, wissenschaftliche Innovationen voranzutreiben und die medizinische Versorgung zu verbessern.Anaqua ideaPoint, ein führender Anbieter von Innovationsmanagement-Lösungen, hat heute eine Partnerschaft mit SAS, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Analytik, bekannt gegeben. Die Partnerschaft wird Pharmaunternehmen und Forschern eine herausragende Lösung für die gemeinsame Nutzung von Daten aus klinischen Studien bieten.Pharmaunternehmen, Forscher und Statistiker können über ClinicalStudyDataRequest.com (CSDR), einem Konsortium aus 18 Sponsoren und Förderern klinischer Studien, Tausende von verfügbaren Studien durchsuchen und Forschungsanträge einreichen. Als einzige Plattform mit weltweitem Zugang zu einer vollständigen Suite von SAS®-Analytics-Programmen wird sie die End-to-End-Forschungserfahrung erheblich verbessern. Dies gelingt durch eine vollständige Datenanalyseplattform mit dem umfassendsten Satz an Analysewerkzeugen, der momentan auf dem Markt erhältlich ist. Der One-Stop-Shop bietet außerdem die ideaPoint Software zur Auswertung und Verfolgung aller Vorschläge und Anfragen sowie Tools zur Berichterstattung über Kennzahlen."Vor dieser Lösung führten Datenwissenschaftler Forschungsprojekte mit klinischen Studiendaten von einer Vielzahl von Unternehmen durch, die Zugang zu ihren Daten auf verschiedenen Plattformen anboten", so Scott Shaunessy, CEO von ideaPoint. "Der Forscher musste auf jeder Plattform separate Anfragen stellen, auf jeder Plattform parallele Forschungsprojekte durchführen und dann versuchen, die Ergebnisse zu konsolidieren, ohne dabei alle Datensätze kombinieren zu können. Mit unserer neuen Lösung für die gemeinsame Nutzung von Daten aus klinischen Studien haben wir dieses Problem nun gelöst. Forschern ist es so möglich, alle Datensätze in einer Analyseplattform zusammenzufassen. Dieses Angebot wird bessere Forschungsergebnisse und damit die Förderung der menschlichen Gesundheit ermöglichen.""SAS hat sich vorgenommen, den Sponsoren der Plattform eine moderne und transparente Datenumgebung anzubieten. In dieser verfügen akademische Forscher über die KI und Analytik, die sie benötigen, um neue Erkenntnisse aus den Daten abgeschlossener klinischen Studien auf Einzelpatienten-Ebene zu gewinnen", sagte Mark Lambrecht, Direktor der Global Health and Life Sciences Practice bei SAS. "Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Zusammenarbeit die richtige Balance finden, um das Recht der Patienten auf Privatsphäre, Anonymisierung und Einwilligungsanforderungen zu sichern und gleichzeitig Forschern die Möglichkeit zu geben, in einem nachhaltigen Datenanalysespeicher nach neuen klinischen Erkenntnissen zu suchen oder solche zu gewinnen."Als erste Lösungsanbieter, die bereits 2013 in den Bereich der gemeinsamen Nutzung von Daten aus klinischen Studien einstiegen, bauen ideaPoint und SAS weiterhin auf ihrer innovativen Position als Marktführer mit CSDR auf. Die Plattform für den Austausch von klinischen Studiendaten besteht aus 18 Sponsoren, darunter die jüngste Partnerschaft mit vier großen akademischen Förderern: Die Bill & Melinda Gates Stiftung, Cancer Research UK, Medical Research Council und Wellcome Trust. Die in diesem Umfeld angebotenen statistischen Technologien und Werkzeuge enthalten eine breite Palette von Open-Source-, proprietären und SAS-Analyse-Technologien, die ohne Kosten alle Bedürfnisse für akademische und klinische Forscher erfüllen.Über ideaPointideaPoint, ein Produkt von Anaqua, bietet seinen Nutzern Softwarelösungen, die dabei helfen, Innovations- und Partnerschaftsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen. So entsteht Wachstum durch neue Produkte, neue Dienstleistungen und neue Geschäftsmodelle. Seit seiner Einführung im Jahr 2008 liefert ideaPoint eine Softwarelösung, um Innovations- und strategische Wachstumsprogramme in globalen Unternehmen in wissenschaftsbasierten Industrien zu transformieren und zu festigen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Anaqua.com/Produkte/Ideapoint.Über ClinicalStudyDataRequest.comClinicalStudyDataRequest.com ist der Branchenführer für die weltweite Transparenz von klinischen Studiendaten. Sein Multi-Sponsor Request System bietet Forschern einen sicheren Prozess, um über eine öffentlich zugängliche Website klinische Studiendaten einzusehen. Ein unabhängiges Gutachtergremium prüft die von externen Forschern eingegangenen Datenanfragen. Der Zugang zu den Daten klinischer Studien bietet die Möglichkeit, weitere Forschungsarbeiten durchzuführen, die dazu beitragen können, die medizinische Wissenschaft voranzubringen und die Patientenversorgung zu verbessern. Dies trägt dazu bei, dass die von den Forschungsteilnehmern bereitgestellten Daten bei der Schaffung von Wissen und Verständnis optimal genutzt werden.Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelMartiusstraße 180802 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.dewww.wordup.deOriginal-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133510/4488654