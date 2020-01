Die Wagniskapitalbranche hat im vergangenen Jahr zwar so viele Deals wie nie zuvor abgeschlossen, in der Höhe des Gesamtbetrages aber nicht an 2018 anschließen können. Der Wirtschaftsnachrichtendienst Crunchbase hat seinen umfassenden "Global VC Report 2019" vorgelegt und darin die Struktur des Wagniskapitalmarkts im abgelaufenen Jahr detailliert unter die Lupe genommen. 2019: Mehr Deals, weniger Geld Die wichtigste Erkenntnis lautet, dass die Zahl der abgeschlossenen Deals auch 2019 weiter gestiegen ist, während die Gesamthöhe der Investitionen mit rund 295 ...

