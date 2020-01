Die türkische Regierung verhandelt mit der Bundesregierung über drei Standorte: Köln, Berlin und Frankfurt. Die Linken sind bislang dagegen.

Die Türkei will in Deutschland drei Schulen gründen und verhandelt darüber aktuell mit der Bundesregierung. Ein geplantes Abkommen soll den rechtlichen Rahmen für die Einrichtung der Schulen regeln - analog zu den drei deutschen Auslandsschulen in Ankara, Istanbul und Izmir.

Als Standorte für die türkischen Schulen seien Berlin, Köln und Frankfurt am Main im Gespräch, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin. Verhandelt werde aktuell über "ein Rahmenabkommen der Gegenseitigkeit". Darüber hatte zuerst die "Süddeutsche Zeitung" (Freitag) berichtet.

Die Bundesregierung will die Schulen nur ermöglichen, wenn sie deutschem Recht unterliegen. Sie müssten sich an die jeweiligen Bildungsgesetze der Länder halten und von der Schulaufsicht kontrolliert werden, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) im RTL/ntv-Interview. "Wenn die Schulaufsicht Zugriff hat, dann ...

