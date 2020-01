WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA herrscht weiter eine ungewöhnlich niedrige Arbeitslosigkeit. Im Dezember verharrte die Arbeitslosenquote wie im Vormonat auf 3,5 Prozent, wie das US-Handelsministeriums am Freitag mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet.



Damit verharrte die Quote auf dem Niveau, das sie bereits im vergangenen September und zuletzt im November erreicht hatte. Es ist die niedrigste Arbeitslosenquote in der größten Volkswirtschaft der Welt seit 50 Jahren. Die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt bleibt trotz einer abflauenden Weltwirtschaft und eines Handelskonflikts mit China nach wie vor ungewöhnlich robust./jkr/jsl/jha/