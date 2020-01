Der Bundestagsabgeordnete tritt bei einer rechten Demo gegen den SWR auf. Eine Ämtersperre gegen Spaniel gilt aber schon jetzt als unwahrscheinlich.

Nach seinem Auftritt bei einer rechten Demonstration gegen den SWR in Baden-Baden prüft die AfD-Parteispitze Ordnungsmaßnahmen gegen den Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel. Wie aus Parteikreisen verlautete, sollte der baden-württembergische Co-Landesvorsitzende am Freitagnachmittag in Berlin Gelegenheit erhalten, seinen Standpunkt in einer Sitzung des Bundesvorstandes darzulegen.

Der Bundestagsabgeordnete hatte den Angaben zufolge in Gesprächen mit Spitzenfunktionären der AfD in den vergangenen Tagen erklärt, er habe sich bei der Demonstration bemüht, mäßigend auf die Teilnehmer einzuwirken.

Dass jetzt schon entschieden wird - etwa über eine Ämtersperre für ...

