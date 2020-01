NEW YORK (dpa-AFX) - Noch kennt die Partylaune an der Wall Street kein Ende. Wiedergekehrter Konjunkturoptimismus wegen der Teileinigung der USA mit China im Zollstreit und der Beruhigung der Lage in Nahost liefern der Wall Street auch auf Freitag Rückenwind. Ein schwächer als gedachter US-Arbeitsmarktbericht trübte die Kauflaune am Freitag kaum. Der Dow dürfte denn auch seinen Rekordlauf fortsetzen und nimmt dabei abermals die Marke von 29 000 Punkten ins Visier.



So taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt 0,18 Prozent im Plus auf 29 010 Punkte. Erst am Donnerstag hatte das wohl bekannteste Börsenbarometer der Welt eine Bestmarke von 28 988 Punkten erklommen.



Die jüngsten Kursanstiege trotz des "Ballyhoo" (Trubel) zwischen den USA und dem Iran verdeutlichten, dass Anleger aktuell kleinere Kursrücksetzer immer wieder als Chance sehen, zuzugreifen, schrieben die Strategen der Landesbank Baden-Württemberg in einem Marktkommentar. Dies dürfe grundsätzlich als gutes Omen für 2020 verstanden werden. Allerdings erscheine die Luft nach oben nach der jüngsten Rally erst einmal dünner. Kurzfristig sei die Chance auf eine Fortsetzung der Rally daher geringer als das Risiko, dass Anleger erst einmal Kasse machten. Mit der bald startenden US-Berichtssaison verschiebe sich zudem nun der Fokus der Anleger.



Auf der Unternehmensseite richten sich die Blick einmal mehr auf Techwerte, die bereits in den vergangenen Tagen deutlich zugelegt hatten. Für Facebook, Amazon, Apple, Netflix und die Google-Mutter Alphabet zeichneten sich allesamt vorbörslich Kursgewinne ab.



Für Facebook sprachen die Analysten von Bernstein Research vor dem Wochenende eine Kaufempfehlung aus. Mit einem Kursziel von 250 US-Dollar trauen sie den Papieren des Werbe- und Datenkonzerns mittelfristig ein neues Rekordhoch zu. Die Aktien von Alphabet nahmen die Bernstein-Experten ebenfalls mit einer positiven Empfehlung in die Bewertung auf, während die Twitter mit "Underperform" einstufen./mis/jha/