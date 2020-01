Die Firma Binder ist Marktführer für Trockenschränke. Die Geräte simulieren extreme Temperaturschwankungen - und damit die Empfindlichkeit von Produkten. Seit Kurzem hilft Binder auch den Cannabisproduzenten.

Der Podcast der WirtschaftsWoche

"Next Generation": Viele jüngere Menschen stehen nicht in der Öffentlichkeit, spielen mit ihren Unternehmen, politischen Ideen und ökonomischen Visionen aber eine entscheidende Rolle für die Zukunft Deutschlands. Was treibt diese Frauen und Männer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...