=== M O N T A G, 13. Januar 2020 07:00 DE/Cropenergies AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Mannheim *** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember *** 10:30 GB/BIP November *** 10:30 GB/Handelsbilanz November *** 10:30 GB/Industrieproduktion November 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator November *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Dezember, Frankfurt *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Connecticut Business & Industry Association, Hartford 18:15 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Rotary Club of Atlanta D I E N S T A G, 14. Januar 2020 *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H (08:30 Telefonkonferenz), Lippstadt 07:00 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Mannheim *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q, Wien 09:30 DE/EZB-Direktor Mersch, Rede bei der Bankers Association for Finance and Trade (BAFT), Frankfurt 09:30 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Internetbewertungsportal, Karlsruhe *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q, New York *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q, San Francisco *** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember *** 14:30 US/Realeinkommen Dezember 15:00 DE/SPD, Fraktionssitzung, Berlin 18:45 US/Fed, Rede von Kansas-City-Fed-Präsidentin George (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Central Exchange, Kansas City 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - CN/Handelsbilanz Dezember M I T T W O C H, 15. Januar 2020 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember, Frankfurt *** 07:30 DE/Metro AG, Umsatz 1Q, Düsseldorf 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Destatis, PK zum BIP 2019, Berlin 10:00 DE/Hypoport AG, ao HV, Berlin 10:00 DE/Umweltverbände, PK zu Klimaklagen gegen Bundestag und Bundesregierung, Berlin *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Dezember *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Industrieproduktion November *** 11:00 EU/Handelsbilanz November 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q, Minneapolis *** 12:50 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q, Charlotte 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar *** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei einem OMFIF-Roundtable, New York *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q, Pittsburgh *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Januar *** - US/Unterzeichnung des zwischen den USA und China vereinbarten Teilhandelsabkommens, Washington - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht D O N N E R S T A G, 16. Januar 2020 *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q, Paris *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, Jahresumsatz, Hamburg *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Dezember (endgültig) *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Dezember 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q, London 09:00 DE/PG zu Klimaneutrales Fliegen, u.a. mit dem Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt, Jarzombek, Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Jahresauftakt-PK, Berlin 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:15 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q, New York *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 12. Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar *** 16:00 US/Lagerbestände November 17:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem kroatischen Ministerpräsidenten Plenkovic, Berlin 18:00 DE/Deutsche Bank AG, Hauptstadtempfang, Berlin *** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede beim Neujahrsempfang der Stadt Frankfurt *** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2019, London - DE/Schlichtungsgespräch zwischen Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft Ufo F R E I T A G, 17. Januar 2020 *** 03:00 CN/BIP 4Q *** 03:00 CN/Industrieproduktion Dezember 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q, Genf *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone November *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (1. Umfrage) 18:15 DE/CDU-Bundesvorstand, Klausurtagung, Eingangsstatements von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer und Generalsekretär Ziemiak, Hamburg - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (Fitch), Portugal (Moody's), Slowenien (Fitch), Russland (S&P) - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen S A M S T A G, 18. Januar 2020 - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung ===

