Toyota hat den Produktionsstart für die Hybridvariante des RAV 4 im Werk Georgetown im US-Bundesstaat Kentucky verkündet. Der RAV4 Hybrid wurde im vergangenen Jahr in Toyotas Werk in Kanada gefertigt, wobei die dortige Produktion auch noch einen Teil des Jahres 2020 aufrecht erhalten wird. Derzeit laufen in dem Werk in Georgetown die Hybridversionen der Modelle Toyota Avalon / Camry und Lexus ES 300h sowie des RAV4 vom Band. Die Marktanalysten von IHS gehen davon aus, dass der auf der Los Angeles ...

