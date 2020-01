In den ersten Handelstagen haben die geopolitischen Ereignisse den Euro-Bund-Future maßgeblich bewegt. Der Euro-Bund-Future eröffnete am 02.01.2020 bei 170,54 Prozentpunkten. Nach der Tötung eines iranischen Generals durch die USA flüchteten die Marktteilnehmer in die als sicher geltenden Bundesanleihen. Der Euro-Bund-Future kletterte am Mittwoch in der Spitze bis auf 173,22 Prozentpunkte. Nach Signalen der Deeskalation von US-Präsident Donald Trump gab der Kurs des Euro-Bund-Future nach. Am Donnerstagmittag ...

