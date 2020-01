Nonfarm Payrolls enttäuschen im Dezember mit 145K - Lohninflation fällt von 3,1 % auf 2,9 % - Dollarindex unverändert unter 97,50 - Der USD/JPY fiel nach den enttäuschenden Arbeitsmarktdaten auf 109,50 und aktuell beträgt der Tagesgewinn 0,06 % bei 109,57. USD moderat schwächer Das US Bureau of Labor Statistics gab am Freitag bekannt, dass in der ...

