Die New Yorker Aktienindizes sind am Freitag nach Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts in Rekordhöhen geblieben.New York - Die New Yorker Aktienindizes sind am Freitag nach Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts in Rekordhöhen geblieben. Zum Start kletterten sie knapp über ihre jüngsten Bestmarken, notierten zuletzt aber nur wenig verändert. So verlor der Dow Jones Industrial 0,02 Prozent auf 28 952,43 Punkte. Die runde Marke von 29 000 Zählern hat das wohl bekannteste Börsenbarometer der Welt...

