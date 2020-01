Bereits in den letzten Tagen war bei der Plug Power Aktie eine starke Bewegung nach oben zu erkennen. Am 6. Januar wurde ein neuer Auftragseingang im Volumen von 172 Millionen USD veröffentlicht. Bei dem Kunden handelt es sich wohl um eines der hundert größten Unternehmen der USA, namentlich genannt wurde der Kunde aber nicht. Damit hat es Plug Power aber auf ein neues Level geschafft, die Produkte erfreuen sich immer mehr Beliebtheit, wie man auch am aktuellen Auftrag gut erkennen kann. Interessant ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...