Europäische Firmen leihen sich Milliarden an den Kapitalmärkten. Die Zinsen sind extrem niedrig - trotzdem sind die Anleihen bei Investoren begehrt.

Unternehmen haben in der ersten Januarwoche Milliarden Euro an frischem Kapital auf dem europäischen Anleihemarkt eingesammelt. In der ersten, durch den Drei-Königs-Feiertag verkürzten, Handelswoche hätten Firmen neue Anleihen mit einem Volumen von 16 Milliarden Euro ausgegeben, sagt Matthias Schell, Anleiheanalyst bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). "Nach dem Rekordjahr 2019 startete auch das Jahr 2020 mit einem beeindruckenden Emissionsvolumen an Unternehmensanleihen", so Schell.

2019 betrugen die Neuemissionen am Anleihemarkt mehr als 400 Milliarden Euro - so viel wie noch nie. Jan Samow, Anleihehändler bei der Berenberg Bank in Hamburg, erwartet, dass die Flut der Neuemissionen weiter anhält: "Man merkt: Viele Emittenten stehen in den Startlöchern und treffen auf hohe Liquiditätsbestände bei Kapitalsammelstellen wie Banken, Fonds oder Versicherungen."

Besonders deutsche Unternehmen waren zuletzt sehr aktiv: Sie standen mit über sieben Milliarden Euro für fast die Hälfte der gesamten Neuemissionen im neuen Jahr. So brachten etwa die Dax-Unternehmen Fresenius, Merck, BMW und Eon neue Anleihen auf den Markt.

Sie profitierten dabei auch von dem extrem niedrigen Zinsniveau in der Eurozone. BMW und Eon konnten jeweils eine Anleihe mit einem Zinskupon von null Prozent ausgeben. Das bedeutet, dass für diese Unternehmen bis zur Rückzahlung der Papiere keine Zinslast anfällt.

Günstiges Zinsumfeld

Auffällig war zudem, dass viele Unternehmen sich das derzeit extrem günstige Zinsumfeld langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...