Die Währungsbehörde Singapurs (Monetary Authority of Singapore, MAS) sollte die monetären Bedingungen bei ihrer nächsten Sitzung im April beibehalten, so das Team Global Economics & Markets Research der UOB Group. Wichtige Zitate "Angesichts der möglichen Erholung des Wachstums in Singapur bis ins Jahr 2020 gehen wir weiterhin davon aus, dass die MAS ...

