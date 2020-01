Die Zahl der Frauen in Vorständen deutscher Großkonzerne steigt langsam - viel langsamer als in den Aufsichtsräten. 64 Frauen, 633 Männer: Das ist das aktuelle Geschlechterverhältnis in den Vorständen der börsennotierten deutschen Unternehmen. In den 160 Konzernen arbeiten im Januar 2020 sechs Frauen mehr als vor einem Jahr. Der Frauenanteil ist damit um 0,9 Prozentpunkte auf 9,2 Prozent gestiegen, wie eine Auswertung der Unternehmensberatung EY zeigt. "So langsam tut sich etwas in den Vorständen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...