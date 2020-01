In unserem NEUEN Turbo-Depot sind wir erneut bei Wirecard dabei, es wäre Trade Nummer 14 infolge, der positiv enden würde mit Gewinnen von 10 - 220%. Bisher liegt die Position zweistellig vorne, Tendenz kletternd. Auch bei den restlichen Positionen können sich unsere Abonnenten vom Beginn an freuen. Und so soll es weitergehen. Denn der Markt spricht eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...