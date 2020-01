Es ist fragwürdig, höhere Schulden ethisch zu legitimieren. Klimaschutz-Investitionen sind daher kein Grund, die Schuldenbremse zu lockern.

Kann denn Staatsschuld Sünde sein? Doch wohl gewiss nicht, wenn sie der Bekämpfung des Klimawandels dient!

Diese Sicht avanciert immer mehr zum Konsens über die Parteien hinweg. Der sozialdemokratische Finanzminister Olaf Schulz kündigt "Umwelt-Anleihen" an. Sein christdemokratischer Kabinettskollege Peter Altmaier bringt "Klimaanleihen" ins Spiel, um einen Fonds für klimaschonende Investitionen zu speisen. Und (noch) auf der Oppositionsbank, zimmern die Grünen an der ähnlichen Idee eines schuldenfinanzierten Klimafonds. Die Schuldenbremse im Grundgesetz kommt damit auch von den Klimapolitikern mächtig unter Feuer.

So plausibel die Grundidee der Ökoschulden klingt, so krankt sie doch an gravierenden Denkfehlern. Ein erster Irrtum ist es, Staatsschulden mit ethischen Pflichten zu begründen. Der Staat ist mit vielen Aufgaben konfrontiert, zu denen sich unsere Gesellschaft moralisch verpflichtet fühlt: von Gesundheit und Pflege über Armutsbekämpfung bis hin zur Flüchtlings-, Katastrophen- und Entwicklungshilfe. Eine ethische Verpflichtung kann aber gerade nicht dadurch "erfüllt" werden, dass die heutige Generation die Kosten für ihre Erfüllung über Schulden finanziert. Wir würden uns gegenseitig als vermeintliche Wohltäter auf die Schultern klopfen, die Rechnung für unsere guten Taten aber andere in der Zukunft zahlen lassen.

Ein zweiter Denkfehler ist es, die Belastung zukünftiger Generationen dann eben als gerechte Kostenteilung zu rechtfertigen. Es stimmt zwar, dass Menschen in der Zukunft von einer erfolgreichen Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs profitieren. Deshalb aber diesen die Kosten aufzubürden steht im Widerspruch ...

