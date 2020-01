Auf der CES in Las Vegas hat Bosch seine Smartglasses-Light-Drive vorgestellt. Die will nicht viel mehr als Smartphone-Benachrichtigungen ins Sichtfeld blenden und kann sogar in konventionelle Brillen integriert werden. Mit den Smartglasses-Light-Drive schlägt Bosch unter der technischen Bezeichnung BML500P eine sehr reduzierte Form der Datenbrille vor. Das System wiegt nur zehn Gramm und ist mit maximal 75 x 8 x 10 Millimetern gerade klein genug, um in konventionelle Brillenbügel integriert oder daran angebaut zu werden. Ein 350-mAh-Akku soll für eine 14-stündige Nutzung ausreichen. Das System benötigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...