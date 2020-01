Aktionäre des DAX-Konzerns Lufthansa (WKN: 823212) hatten in 2019 wahrlich keinen Grund zur Freude. Die Aktienkurstafel zeigte im Jahrestief für die deutsche Airline nicht einmal mehr 13 Euro an, das Blatt könnte sich jetzt in 2020 aber dramatisch wenden!

Der europäische Airline-Sektor leidet unter der Preisschlacht bei den Flugtickets in Deutschland und Österreich. Während der Billigflieger der Lufthansa AG, die Eurowings in Deutschland, nahezu ein Monopol in den Händen hält, traktiert insbesondere die irische Billigfluglinie Ryanair die Kranichairline. Aber gerade dieser Preiskampf sollte den Lufthansaaktionären Mut geben.

Ryanair hat vor wenigen Tagen aufgrund anziehender Geschäfte ihre Gewinnprognose erhöht und auch die ersten Buchungstage des neuen Jahres sehen bei den Iren positiv aus. Diese Entwicklung könnte eine Blaupause für die Billigtochter Eurowings sein, die bisher erhebliche Verluste eingeflogen hatte.

Eurowings wird nun neu ausgerichtet.Vor allem sollen die Kosten erheblich gesenkt werden. Auch wenn die Lufthansa im Gegensatz zu Ryanair durch die Gewerkschaften mal wieder mit Streiks belastet wird, sollte das Unternehmen damit gut umgehen können und die Streiks dürften sich meiner Meinung nach nicht nachhaltig auf den Aktienkurs auswirken.

