GoldDie abgelaufene Handelswoche war durch eine hohe Volatilität bei den Edelmetallen gekennzeichnet. Das Momentum der Vorwoche trieb Gold, Silber & Co. zunächst weiter nach oben, bevor dann am Mittwoch ein scharfes Reversal folgte, das zum Wochenende hin wieder zum Teil ausgeglichen wurde. Für Gold ergibt sich gegenüber der Vorwoche ein Gewinn von 9,97 Dollar bzw. 0,64 %. Gegenwind erhielt der Edelmetallsektor vor allem vom wieder erstarkenden US-Dollar, der im Wochenvergleich von 1,1159 Dollar je Euro auf 1,1118 Dollar zulegte, was einem Zugewinn von 0,37 % entspricht. Die anhaltend hohe Liquiditätsschöpfung der US-Notenbank und die Konkretisierung der Unterzeichnung einer ersten Vereinbarung zwischen den USA und China in der Handelspolitik überwogen vorerst die Befürchtungen der Eskalation im Nahen Osten. Mit einem Wochenhoch von 1.611,34 Dollar übersprang Gold gleichwohl das erste Mal seit April 2013 die Marke von 1.600 Dollar. Die darauffolgende Korrektur war von sehr hohen Umsätzen begleitet, was ebenso wie der lange Docht am 08.01.2020 (s. Chart) zur Vorsicht mahnt! Positiv ist aber auf jeden Fall das Überwinden des Zwischenhochs vom September 2019 bei 1.557,10 Dollar sowohl auf Intraday- als auch Wochencandle-Schlusskursbasis. Die letzten CoT-Daten vom 07.01.2020 zeigen einen leichten Rückgang der Short-Position der Commercials. Diese sank um 3 % auf 356.091 Kontrakte, womit diese auf weiter sehr hohem Niveau liegt. Auf die Relativierung der Aussagekraft bei einem starken Aufwärtstrend hatten wir ja bereits in der Vorwoche hingewiesen. Insgesamt hat diese Handelswoche die mehrjährige Bodenbildung bei Gold auf Wochenbasis bestätigt.

