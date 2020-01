Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA hat die Aktien auf Achterbahnfahrt geschickt. Das bleibt auch so. Hinzu kommt der Einfluss der Geldpolitik.

Von einem entspannten Jahresauftakt ist an den Weltbörsen derzeit wenig zu spüren. Und die meisten Analysten gehen davon aus, dass dies vorerst auch so bleiben wird. Wie im vergangenen Jahr beherrschen auch 2020 die Maßnahmen der US-Regierung und der US-Notenbank Fed das Geschehen. Ausgelöst durch die gezielte Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani im Auftrag der US-Regierung dominierte erneut die Angst das Börsengeschehen der ersten Handelstage.

Das sorgte für eine auffällig große Schwankungsbreite vieler Kurse, heißt es bei der Weberbank. In direkter Reaktion sei der Ölpreis um über acht Prozent in die Höhe geschossen, da Risiken bezüglich der Ölversorgung eingepreist wurden. Denn neben der irakischen Ölproduktion in Höhe von ca. vier Millionen Fass am Tag treibe die Marktteilnehmer auch die Furcht um, dass der Iran die Öltransporte durch die Straße von Hormus behindern könnte.

Durch diese Meeresenge am Persischen Golf werden rund 17 Millionen Fass pro Tag oder 17 Prozent der globalen täglichen Ölnachfrage transportiert. Ein höherer Ölpreis würde im weiteren Verlauf die Wirtschaft belasten, und somit reagierten auch die Aktienmärkte mit Kursverlusten.

US-Börsen können Rekorde nicht halten

Doch gegen Ende der Woche behielten wieder die Optimisten die Oberhand - alle Ängste vor neuen politischen Spannungen und konjunkturellen Rückschlägen konnten aber nicht zerstreut werden. Sein zwischenzeitliches Zwei-Jahres-Hoch von ...

