Rudolf Zwirner hat eine der großen Galerien geschaffen und sie mit seinem Sohn David zur Weltmacht im Kunstbetrieb aufgebaut. Mit dessen Sohn Lucas planen sie nun den nächsten Coup.

Köln, Albertusstraße. Fast 30 Jahre lang residierte hier einer der erfolgreichsten Kunsthändler Deutschlands: Rudolf Zwirner, 86. Er verkaufte Werke der größten Gegenwartskünstler wie Baselitz, Richter, Warhol - noch bevor sie Weltstars wurden. Eine "Puffgegend" sei das anfangs gewesen, sagt Zwirner heute. Nachdem nur einige Häuser weiter der Kunstbuchhändler und -verleger Walther König seinen Stammsitz eröffnete, wurde es "langsam besser".

Einige Leute sagen, die Albertusstraße sei für die Kunst das, was die Abbey Road für die Musik bedeute. Jene Straße, in der die Beatles ihr bekanntestes Album aufnahmen.

Vor wenigen Wochen war die Straße im Belgischen Viertel von Köln wieder Schauplatz eines besonderes Festes. Zwirner feierte "die Taufe eines Buchs", seine Autobiografie "Ich wollte immer Gegenwart". Für die Premiere hat Zwirner seine ehemalige Galerie ausgesucht. Seit er in Berlin lebt, als Ruheständler, vermietet er das Haus an eine Kollegin. Die ganze Familie ist gekommen, Zwirner hat sechs Kinder aus drei Ehen. Der älteste Sohn David, 55, lebt in New York und ist einer der erfolgreichsten Galeristen der Welt. Dessen Sohn Lucas, 28, ist mit der Hollywoodschauspielerin Sienna Miller liiert und gilt als legitimer Nachfolger.

Drei Kunsthändler-Generationen unter einem Dach - kaum ein Stammbaum erzählt mehr über die Veränderungen des Kunstmarkts im letzten halben Jahrhundert. Der Senior hat den Kunstbetrieb monetarisiert, der Mittlere internationalisiert und der Jüngste will ihn digitalisieren. Kritiker werfen der Sippe eine Verrohung der Geschäftssitten vor. Ihnen selbst ist ihre Macht ein wenig unheimlich geworden. Sie machen dennoch weiter wie bisher.

Deutsche Kunsthändler spielen weltweit eine bedeutende Rolle. Das zeigt der Erfolg der Zwirner-Dynastie eindrucksvoll - einerseits. Andererseits zeigt der Aufstieg der Kunstfamilie auch, dass der deutsche Kunstmarkt international an Bedeutung verloren hat.

"So, Sie fragen, ich antworte" lautet das Kommando von Zwirner senior für das Interview. Er feuert seine Sätze entschlossen ab, ohne Pausen, wie aus einer Maschinenpistole. Das ist respekteinflößend. Auch äußerlich ist er eine beeindruckende Erscheinung: 1,95 groß, sehr schlank. Es dürfte kaum einen 86-Jährigen geben, an dem das Alter weniger Spuren hinterlassen hat.Als der Patriarch anfing, war der Kunstmarkt winzig und provinziell, weltweit wurde eine Milliarde Dollar umgesetzt. Zuletzt war es das 67-Fache. Der alte Zwirner zählte seine Sammler in den Sechzigerjahren an zwei Händen ab, ein Richter-Gemälde kostete ein paar Tausend Mark. "Ema - Akt auf einer Treppe", das Bild mit dem Gerhard Richters Weltkarriere begann, hat Zwirner 1968 an den Schokoladenfabrikanten Peter Ludwig verkauft. Für 3600 DM, die Ludwig ...

