Politiker, Tech-Konzerne und Notenbanker experimentieren mit neuen digitalen Werten. Das bringt Chancen für Anleger - und Gefahren für den Bitcoin.

Ihren ersten großen Auftritt hat Christine Lagarde für einen Weckruf genutzt. Angesichts der Entwicklung der Kryptowelt "sind wir besser einen Schritt voraus, da es dort draußen eindeutig eine Nachfrage gibt, auf die wir reagieren müssen", sagte die neue Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) im Dezember in Frankfurt.

Zum ersten Mal äußerte sich Europas oberste Währungshüterin damit zur Zukunft des Geldsystems - und schloss eine eigene digitale Währung, einen "E-Euro", zumindest nicht aus. Eine neu formierte Krypto-Taskforce der EZB soll ihre "Anstrengungen beschleunigen und dabei auf die Ressourcen des gesamten Eurosystems zurückgreifen", so Lagarde. Ein erstes Ergebnis könnte schon Mitte des Jahres vorgelegt werden.

Die EZB-Chefin drückt damit aufs Tempo: Die Kryptoentwicklung schreite schnell voran, "nicht so sehr im Bitcoin-Segment, aber bei den Stablecoin-Projekten", also bei virtuellen Währungen mit festen Wechselkursen, sagte Lagarde. Vor allem eine sei bereits auf dem Weg. Gemeint war, offenkundig, Facebooks "Libra"-Coin, die geplante Digitalwährung des Tech-Konzerns.

Am Jahresbeginn 2020 steht die Kryptowelt damit am Scheideweg. Nun, da das weltgrößte soziale Netzwerk und die zweitwichtigste Notenbank mit eigenen Coins experimentieren, wird das virtuelle Universum erwachsen. Die fröhlich-abgründige Anarchie der Anfangsjahre ist unwiderruflich passé.

Der Einstieg von Facebook und EZB bildet dabei nur den Anfang: Praktisch im Wochentakt betreten derzeit neue Spieler den Kryptomarkt. Und während Regulierer rund um den Globus die schwarzen Schafe der Vergangenheit jagen, arbeiten weitsichtige Politiker an Gesetzen für die kommende Blockchain-Wirtschaft. Diese entsteht rund um die dezentrale Datenbanktechnologie, die fast allen Kryptowährungen zugrunde liegt. Neuanlegern bietet die Entwicklung Gewinnchancen - Bitcoin-Fans der ersten Stunde aber Grund zur Sorge.

Debattenmotor "Libra"

Einer, der schon lange an die Zukunft der virtuellen Währungen glaubt, ist Thomas Heilmann. Bevor der frühere Berliner Justizsenator in den Bundestag einzog, gründete er mit anderen mehr als ein Dutzend erfolgreiche Internetunternehmen. Sein Investment in Facebook-Aktien hat er Ende 2010 versilbert; heute blickt er kritisch auf die Pläne des sozialen Netzwerks.

"Wir werden Libra nicht auf Dauer verhindern können. Wenn Facebook es will und die USA es nicht verbieten, dann werden sie ihre Digitalwährung ausrollen", glaubt der Blockchain-Experte der Unionsfraktion. Zwar könne die Politik begrenzt Steine in den Weg legen. "Am Ende kann Facebook aber auch noch so hohe Auflagen erfüllen. Die haben schlicht zu viel Geld in der Kriegskasse." Brauche Facebook beispielsweise für "Libra" eine Banklizenz, dann habe der Konzern spielend die Mittel, die entsprechenden Voraussetzungen zu finanzieren.

"Statt noch länger zu zögern, muss Europa vorangehen", folgert Heilmann. "Bevor sich die Verbraucher an einen privaten Stablecoin gewöhnen, sollten wir lieber einen öffentlichen E-Euro als Interbanken-Token durch die EZB auflegen." Dieser sollte von den Privatbanken verteilt werden, was die Gefahr eines Bankruns verhindern würde. Letzteren befürchten Experten im Krisenfall, sollte die EZB direkt sicheres Zentralbankgeld in Kryptoform ausgeben, also eine Art virtuelles Bargeld.

Schon heute gibt es private Testläufe für den "E-Euro". So experimentieren die Commerzbank und der Autohersteller Daimler damit, den Euro auf die Blockchain zu bringen. Lkws könnten so an der Zapfsäule ohne menschliches Zutun bezahlen. Rechtlich basiert das Experiment auf der alten E-Geld-Lizenz der Commerzbank, die ursprünglich die Aufladung von Geldkartenchips mit Kleinbeträgen regelte.

Andere Häuser testen Coins für Interbankenzahlungen, etwa JP Morgan oder die Deutsche Bank. Und auch wenn es sich dabei noch um Pilotprojekte handelt, erlauben sie doch einen Blick in die Zukunft des Zahlungsverkehrs.

Die anarchische Graswurzelidee des Bitcoins, ...

