Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen sind 2019 die schnellsten gewesen. Dort dauerte die Bearbeitung der Einkommensteuererklärung durchschnittlich 47 Tage.



Der bundesweite Durchschnitt lag bei 54,7 Tagen. Das berichtet die "Welt am Sonntag" mit Verweis auf eine Auswertung des Online-Steuerportals "Lohnsteuer-kompakt". Auf den weiteren Plätzen folgen das Saarland (48,8 Tage), Hamburg (49,6 Tage) und Berlin (51 Tage). Am längsten mussten Steuerzahler in Thüringen und Hessen mit durchschnittlich jeweils 61,5 Tagen auf ihren Bescheid warten.



Kaum besser schnitten Schleswig-Holstein mit 61,2 Tagen und Bremen mit 59,8 Tagen ab. Zwischen einzelnen Finanzämtern lagen bis zu zwei Monate Unterschied. Das laut Auswertung schnellste Finanzamt im nordrhein-westfälischen Herne brauchte im Durchschnitt 26,6 Tage für die Bearbeitung der Einkommensteuererklärung. Im bayerischen Nördlingen Außenstelle Donauwörth vergingen im Durchschnitt 84,5 Tage.



Der Bund der Steuerzahler kritisierte die großen Unterschiede zwischen einzelnen Finanzämtern. "Unterschiede bei der Bearbeitungszeit von mehreren Wochen sind nicht hinnehmbar", sagte Präsident Reiner Holznagel der "Welt am Sonntag". Alle Finanzämter arbeiteten schließlich mit der gleichen Software. "Es darf nicht vom Wohnort abhängen, wie schnell zu viel gezahlte Steuern erstattet werden", sagte er.



Die Ergebnisse der Untersuchung basieren laut Lohnsteuer-kompakt.de auf rund 400.000 im vorigen Jahr über das Portal erstellten Einkommensteuererklärungen. In die Wertung gingen nur Finanzämter ein, bei denen mindestens 50 Steuererklärungen eingereicht wurden. Insgesamt wurden bundesweit 518 Finanzämter berücksichtigt.